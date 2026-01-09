Prodotti dimagranti. La denuncia di Marisa Laurito

Marisa Laurito denuncia l’uso fraudolento della sua immagine per la promozione di prodotti dimagranti.

Il comunicato:

Marisa Laurito è totalmente estranea a contenuti promozionali diffusi online mediante l’uso non autorizzato del suo nome e della sua immagine, a sua completa insaputa, finalizzati alla promozione di presunti prodotti dimagranti.

Negli ultimi giorni sono circolati sul web e sui social network materiali che associano falsamente l’attrice a messaggi pubblicitari relativi a integratori o prodotti per la perdita di peso.

Tali contenuti sembrerebbero realizzati attraverso strumenti di intelligenza artificiale, capaci di generare immagini, testi e dichiarazioni apparentemente riconducibili a Marisa Laurito, inducendo i consumatori a ritenere che l’attrice ne sia testimonial o sostenitrice.

Marisa Laurito non ha mai prestato il proprio consenso all’utilizzo della propria immagine o identità per finalità promozionali, né ha mai utilizzato o raccomandato prodotti dimagranti o integratori di alcun tipo.

La vicenda è seguita dall’Avv. Olimpia Cagnola, che ha avviato le opportune azioni legali per la tutela dell’immagine e della reputazione dell’attrice e per l’accertamento delle responsabilità connesse all’uso fraudolento di tecnologie di intelligenza artificiale.

L’attrice invita il pubblico a diffidare da messaggi pubblicitari ingannevoli e a verificare sempre le fonti ufficiali prima di effettuare acquisti online.