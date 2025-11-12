Prof.ssa vieta ad un’alunna di andare in bagno: minacciata dalla madre dell’alunna

Brindisi. Momenti di tensione, qualche giorno fa, alla scuola media Marco Pacuvio, quando la Prof.ssa Francesca Pennetta, docente di Tecnologia, avrebbe, attenendosi al regolamento scolastico (che consente l’uscita dalla classe solo in orari stabiliti, salvo urgenze) impedito ad un’alunna di recarsi in bagno e la madre della stessa avrebbe minacciato ed aggredito verbalmente, l’insegnante.

La donna, dopo essersi presentata a scuola ed aver chiesto di parlare con la Prof.ssa, avrebbe avuto un confronto diretto con la docente, poi degenerato, e si sarebbe rivolta, urlando, secondo quanto riferito dall’insegnante con tali espressioni:

“Non devi permetterti mai più, altrimenti te la vedi con me. Non hai figli? Non esci alle 2 oggi? Ti aspetto fuori”

La Prof.ssa Pennetta, di fronte alle minacce, si è rivolta alle Forze dell’Ordine, giunte all’ Istituto Scolastico”e, poco dopo, ha accusato un malore, ritenendosi necessario l’intervento di un’ambulanza che l’ha trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino, dove le sono stati prescritti otto giorni di riposo.

Pertanto ha deciso di denunciare la madre per minacce aggravate e interruzione di pubblico servizio.