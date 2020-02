Progetto Voucher Farmaceutico anno 2020 al Comune di Cesa

CESA – Il Comune di Cesa, in collaborazione con il Consorzio Intercomunale per i servizi Socio-Sanitari e la Farmacia Comunale, ha approvato un progetto finalizzato all’erogazione di voucher farmaceutici rivolto a cittadini residenti di età pari o superiore a 65 anni che, per documentata infermità (certificazione del medico curante) risultino bisognosi di farmaci, medicamenti o presidi farmacologici o parafarmacologici il cui costo non sia coperto dal servizio sanitario nazionale.

L’importo nominale del buono farmaceutico è di € 10,00 spendibile presso la farmacia comunale. Ad ogni nucleo familiare non potranno essere assegnati più di 25 voucher per un importo complessivo di € 200,00. Il numero massimo di anziani da ammettere all’iniziativa è di 25.

L’importo totale del finanziamento è di € 5.000,00. La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Cesa entro le ore 12 del 13 marzo 2020. Alla domanda dovrà essere allegata: Autocertificazione del possesso dei requisiti di accesso all’iniziativa e della situazione di famiglia; Certificato del medico curante da cui risulta di essere bisognosi di farmaci, medicamenti o presidi farmacologici o parafarmacologici il cui costo non sia coperto dal servizio sanitario nazionale; Attestazione ISEE in corso di validità non superiore ad € 12,000.00.

L’Ufficio Servizi Sociali provvederà a compilare la graduatoria dei beneficiari in ordine crescente di reddito. In caso di parità di reddito tra due o più nuclei familiari avranno la priorità gli anziani senza sostegno familiare (anziani soli).