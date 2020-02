Programmata interruzione energia elettrica in diverse strade di Caserta

CASERTA – L’Enel Distribuzione effettuerà nella giornata di MARTEDÌ, 25 febbraio 2020, una interruzione dell’energia elettrica per consentire di effettuare dei lavori sugli impianti Enel altrimenti non effettuabili. L’interruzione, che è stata comunicata dall’Amministrazione comunale di Caserta con avviso pubblicato sul suo sito istituzionale ed inviato alle testate radio-web-televisive e dai dipendenti Enel con locandine affisse su tutti i palazzi interessati dall’interruzione, avrà la durata di otto ore a partire dalle ore 9:00 e sino alle ore 16:45, una interruzione alquanto significativa ma che i moderni frigoriferi dovrebbero sopportare abbastanza bene.

Si consiglia, comunque, di evitare l’apertura frequente dei frigoriferi per evitare la dispersione di calore refrigerante. Le vie interessate (intervalli dei numeri civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono: Via Fratelli Bandiera da 4 a 8, da 12 a 16, da 22 a 24, da 1 a 7, da 11 a 15, da 19 a 27; Via Currivo da 2 a 4, da 8 a 10, da 3 a 7, 11; Traversa Fratelli Bandiera da 3 a 5; Via Gerusalemme da 38 a 40; Via San Vincenzo 7, 13 e 17; Via Gerusalemme 35.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto, l’Enel invita gli utenti a non commettere imprudenza e, comunque, invita tutti i cittadini a non utilizzare gli ascensori.