Pronto soccorso di Maddaloni. Entro un anno la riapertura

Maddaloni – Si sta tenendo questa mattina nella sala Gebbia della Biblioteca comunale di Maddaloni l’incontro promosso dal comune di Maddaloni con il direttore generale dell’ASL, il dott. Amedeo Blasotti per riferire in merito alla cosiddetta “questione ospedale” .

Tutti conosciamo le vicende del nosocomio maddalonese dallo scoppio della pandemia in poi e quanto sia stato difficile finora vivere senza un ospedale che fino a tre anni fa, con mille difficoltà, assisteva un vasto bacino di popolazione che raggruppava vari comuni,

Oggi, l’ospedale, grazie agli investimenti derivati dal covid, strutturalmente ne ha guadagnato, nonostante sia ancora parzialmente funzionante.



Da qualche settimana sono partiti i lavori per il nuovo pronto soccorso. Lavori che l, come dichiarato in questo incontro dal direttore Blasotti e dal sindaco di Maddaloni, termineranno entro un anno. L’impegno è stato preso. L’invito del consigliere regionale Vincenzo Santangelo è di tanti altri e quello di rimanere vigili ed essere sentinelle attente affinché si rispettino i tempi e se possibile, si anticipino addirittura. Oggi l’ospedale ha bisogno di essere messo a norma dal punto di vista antisismico, secondo i dettami della normativa vigente. A questo si aggiungono i lavori già in corso per il pronto soccorso. Questo implicherà sacrifici e disagi temporanei nell’accesso e nell’utilizzo della struttura ospedaliera, con un utilizzo modulare a blocchi in attesa del completamento dei lavori, che L, come garantito, vedranno la fine per dicembre del 2024.