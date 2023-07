PROPOSTA IN COMUNE DI ESTENDERE AREA PEDONALE A CASERTA

CASERTA – Dopo via Mazzini, per la quale la giunta comunale ha decretato l’istituzione di un’area pedonale, arriva la proposta di rendere libera dalle auto anche via Crispo. A formularla i consiglieri Dino Fusco, Romolo Vignola e Raffaele Giovine che hanno presentato una mozione.

I consiglieri, che prendono le mosse dall’assenza di aree pedonali in centro, evidenziano che “per svariate caratteristiche” la strada sarebbe idonea per l’attivazione di un’area pedonale: “è già ztl, sono presenti attività di ristorazione, è ridotta la presenza di residenti, non è una strada fondamentale per il decongestionamento del traffico cittadino”. Di qui la richiesta di istituire un’isola pedonale durante il week end (sabato dalle 18 all’1 e domenica dalle 11 alle 22) con la possibilità per le attività di ristorazione di occupare con tavolini e sedie anche parte della carreggiata.