Proseguono le lezioni a distanza dell’Istituto Alberghiero di Teano

TEANO – La chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus non ferma l’Istituto Alberghiero di Teano che continua le proprie lezioni attraverso la didattica a distanza, che, come sostiene la Dirigente scolastica Prof.ssa Annamaria ORSO, ci allontana fisicamente, ma ci avvicina sostenendoci a vicenda.

In questi giorni è partita, dai social e nelle chat, un’emozionante iniziativa: colorare su un cartellone, lenzuolo o foglio di carta un arcobaleno con la scritta “Andrà tutto bene”, da appendere alla finestra o dal balcone come messaggio di speranza per un futuro migliore.

Anche i nostri studenti attraverso i laboratori didattici a distanza hanno aderito all’iniziativa con il progetto interdisciplinare “I sapori dell’arcobaleno” realizzando mise an place, preparazioni culinarie, beve rudge e riflessioni letterarie. Questo al fine di non fermare la quotidianità e dare un messaggio di positività e di speranza.