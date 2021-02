Proseguono le problematiche per la tratta Roma Caserta (VIDEO ESCLUSIVO)

Cari lettori di Belvederenews la nostra inchiesta che vede protagonista i disagi di numerosi passeggeri nella tratta Roma Caserta è documentata con questo video.

In esso appaiono cittadini in fila in attesa di poter accedere nel treno diretto a Caserta.

Ricorderete senz’altro l’articolo nel quale trattavamo tale difficoltà riscontrata e segnalata da un’insegnate che aveva rilasciato le sue dichiarazioni in merito.

A causa dell’emergenza covid le postazioni ridotte non consentivano la presenza di tutti i lavoratori provenienti da Caserta per questioni lavorative e, di conseguenza, impossibilitate nel rientare.

Una corsa al posto che porta disagi numerosi anche e sopratutto per tutti coloro che hanno pagato l’abbonamento e di fatto non sono riuscite ad accedere.

Vi terremo aggiornati per ulteriori risvolti.