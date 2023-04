Proteggi i bambini, costruisci il futuro. La CRI -Caserta organizza corso M.S.P.( Tutte le informazioni)

Caserta. Continua incessantemente il lavoro di prevenzione della Croce Rossa -Comitato di Caserta di cui è Presidente Teresa Natale. Venerdi’ 28 aprile 2023, dalle 17 ,00 alle 20,00 presso l’unità territoriale di Casapulla sita in via P.A. Iannotta , ha organizzato un corso M.S.P. per formare la popolazione al primo soccorso di base in caso di emergenza pediatrica.

Obiettivi del corso: Facilitare i partecipanti all’apprendimento, tramite una lezione frontale teorica e stazioni di addestramento pratico a piccoli gruppi su manichini, delle principali manovre salvavita (manovre di rianimazione cardiopolmonare e di disostruzione delle vie aeree) in caso di arresto cardio-circolatorio e ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree nel lattante e nel bambino!

“40 – 50 bambini all’anno muoiono per ostruzione da corpo estraneo- ha dichiarato Teresa Natale- Le manovre di disostruzione risolvono il problema nell’80% dei casi. In sintesi -continua il Presidente CRI Caserta– se tutti sapessero fare correttamente le manovre , potremmo salvare circa 35 bambini all’ anno riducendo ,cosi’ facendo, le morte improvvise in culla .confidiamo in una fattiva collaborazione- -ha concluso- per poter raggiungere il più alto numero di iscritti anche per trasmettere un messaggio di impegno civico e morale nei confronti di una società più sicura e protetta”.

Per Iscrizioni e informazioni chiamare 0823 321000 oppure scrivere a caserta@cri.it