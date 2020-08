Provincia di Caserta, aumentano i casi/ Ad Aversa scatta l’obbligo della mascherina per tutto l’arco della giornata

Provincia di Caserta/Dai dati forniti dall’Asl di Caserta è emerso che nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19 nuovi contagi e nessuna nuova guarigione.

Stando ai dati dell’Asl ci sono 5 nuovi casi ad Aversa, 4 a Caserta, 3 a Roccamonfina, 2 a Frignano, 1 a Casaluce, Gricignano d’Aversa, Lusciano, Orta di Atella, San Marcellino.

Attualmente i positivi sono 109, nel corso delle ultime 24 ore sono stati processati 324 tamponi, 50 le persone in quarantena.

I dati città per città

Aversa (7), Capodrise (1), Casaluce (3), Casapesenna (5), Casapulla (1), Caserta (11), Castel Volturno (2), Cesa (2), Conca della Campania (2), Curti (1), Frignano (3), Grazzanise (3), Gricignano d’Aversa (2), Lusciano (4), Maddaloni (4), Mondragone (1), Orta di Atella (2), Presenzano (1), Roccamonfina (19), San Cipriano d’Aversa (2), San Felice a Cancello (7), San Marcellino (1), San Nicola la Strada (1), Santa Maria Capua Vetere (1), Sessa Aurunca (1), Teano (7), Teverola (9), Vairano Patenora (1), Villa Literno (5).

Ad Aversa, dopo il 12 caso, è scattato l’obbligo di utilizzo della mascherina per tutto l’arco della giornata. Con propria ordinanza, il ministero della Salute ha recentemente previsto quest’ obbligo solo dalle 18 alle 24.

Il post del sindaco di Aversa Alfonso Golia

“Cari concittadini, come temevamo il numero di casi di Coronavirus nella nostra città sta aumentando significativamente di giorno in giorno. Sono tamponi effettuati a coloro che rientrano da un periodo di vacanza in Italia o all’estero.

Al momento ci risultano 12 positivi, comunicati ufficialmente dall’ASL.

Purtroppo, come anticipato, ci aspettiamo un ulteriore incremento nei prossimi giorni. Pertanto ho ritenuto necessario varare un’ordinanza, valida fino al 7 settembre, che estende l’obbligo di utilizzo delle mascherine a tutto l’arco della giornata per chi si intrattiene in strada, nelle piazze, nei luoghi pubblici.

Il ministero della Salute, con propria ordinanza, aveva ripristinato questo obbligo dalle 18 alle 24 ma solo a determinate condizioni.

Ricordo a tutti che negli spazi chiusi l’adozione delle mascherine è già e resta obbligatoria.

Mi appello alla responsabilità di tutti, non vorremmo trovarci costretti a firmare ordinanze ancora più restrittive che finiscano per penalizzare quelle attività che hanno già pagato un prezzo altissimo durante il lockdown.

Ovviamente l’ordinanza sarà accompagnata da una consistente intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine e delle autorità competenti.

Usate la mascherina e difendete la vostra salute e quella di chi vi sta intorno!”