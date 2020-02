PSI Capua scende in piazza nel ricordo di Craxi

CAPUA (di Dino manzo) – Ieri è stata una domenica da non dimenticare, per tutti gli iscritti e simpatizzanti del Partito Socialista Italiano (PSI) con lo storico Garofano a simboleggiare la storia di un partito politico nato nel lontano 1882 nel capoluogo ligure espandendosi sull’intero territorio nazionale in brevissimo tempo. Ha avuto iscritti nomi di altissimo spessore e di elevato prestigio. A Capua è stato protagonista da sempre, ma in modo particolare dagli anni settanta. Nella Tornata elettorale amministrativa del 2006 IL PSI candidò il suo segretario politico a Sindaco della regina del Volturno nella persona dell’architetto Luca Branco a capo dell’intero schieramento di centro sinistra. All’epoca il popolo capuano scelse il suo avversario ad amministrare la città rivierasca. Mentre un anno fa circa, i cittadini capuani lo hanno voluto Sindaco di Capua. Intervistato dalla collega la fascia tricolore risponde così alla domanda: ”Sindaco qual è il problema prioritario da affrontare” R: “Non possiamo individuare in un solo punto le problematiche che attanagliano la nostra comunità, ma posso affermare senza alcun dubbio di smentita che l’attuale amministrazione sta pianificando giorno dopo giorno tutti i casi da affrontare e dare la giusta soluzione. Sono molto onorato di avere un partito come il psi in mio supporto.” Il prossimo passo del PSI capuano sarà quello di eleggere un direttivo in modo da poter condurre una efficiente campagna elettorale per le regionali di maggio 2020