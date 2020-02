Pubblicato bando assegnazione dei contributi “fitti anno 2019” del Comune di Santa Maria a Vico

SANTA MARIA A VICO – “Fino al 13 marzo 2020 i cittadini del Comune di Santa Maria a Vico potranno presentare domanda per ottenere i contributi per le spese del fitto per l’anno 2019. La cosa che ci rende particolarmente orgogliosi è che siamo riusciti ad ampliare la soglia dei cittadini che potranno usufruire di questo finanziamento”, così il sindaco Pirozzi e l’assessore Veronica Biondo (delegata alle politiche sociali).

Il bando è stato pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Santa Maria a Vico. Il contributo decorre dal 1° gennaio dell’anno 2019 e comunque dalla data di effettiva decorrenza del contratto, se questa è successiva al 1° gennaio 2019 e cessa al 31 dicembre 2019. Per la richiesta si dovrà utilizzare esclusivamente il modulo on line utilizzando il sistema accessibile al seguente indirizzo: https://www.bandofitti.regione.campania.it. Per la compilazione della domanda si rimanda al bando ed al “Manuale Utente” pubblicato sul sito.

Per chiarimenti sulla modalità di presentazione della domanda è possibile: telefonare alla Regione Campania al n. 081-79667073 dal lunedì al venerdì, escluso i festivi dalle ore 8.00 alle ore 13.00 oppure inviare una mail: [email protected]