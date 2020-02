PUC San Nicola la Strada. Indetta Conferenza dei Servizi per mercoledì 12 Febbraio 2020

SAN NICOLA LA STRADA – Con Decreto di nomina del Sindaco nr. 5 del 16 gennaio 2020, ai sensi del D.Lgs. nr. 152/2006 e smi e del Regolamento della Regione Campania nr. 5 del 04/08/2011, l’ing. Pasquale DE FILIPPO è stato individuato quale Responsabile dell’Ufficio Competente preposto alla VAS – Valutazione Ambientale Strategica – per il redigendo Piano Urbanistico Comunale – PUC.

Nel contempo, con Delibera di Giunta Comunale nr. 6 del 20 gennaio 2020 è stato preso atto del Preliminare del Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Rapporto Ambientale e, con Verbale del 21 gennaio 2020 prot. n°1.598, sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale (SCA).

Con la comunicazione PEC Prot. Nr. 1.670 del 22/01/2020, l’ing. Pasquale De Filippo ha indetto una Conferenza di Servizi per mercoledì 12 Febbraio 2020, con inizio alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare del Comune di San Nicola la Strada per la consultazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), al fine di acquisire il parere degli stessi soggetti, a norma dell’art.13 del D.Lgs. n°152/2006 e smi, allo scopo di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel definitivo Rapporto Ambientale, invitando i suddetti SCA ad esprimere pareri, contributi ed osservazioni nel merito del Rapporto Preliminare Ambientale.

Alla Conferenza di Servizi sono stati, inoltre, invitati i Comuni confinanti, per esprimere il loro parere, per ogni eventuale implicazione di carattere ambientale, ai quali è stato trasmesso il Preliminare di Piano e il Rapporto Preliminare Ambientale.