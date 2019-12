QUALIANO – Un 24enne di Qualiano, comune a nord di Napoli, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale per detenzione illegale e ricettazione di materiale esplosivo.

In uno sgabuzzino di casa, A.R. nascondeva 129 ordigni artigianali come “rendini” e cipolle del peso complessivo di 5,4 chili. Il tutto è stato messo in sicurezza dagli artificieri antisabotaggio del comando provinciale di Napoli e sottoposto a sequestro.



Il 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.