Quante sfide importanti in chiave playoff !

Tante sfide interessanti nel prossimo turno del girone c di serie c, la sfida che spicca su tutte e quella tra Catanzaro e Bari, una sfida che può regalare hai calabresi l’occasione concreta di soffiare il terzo posto al Bari, il Foggia dovrà invece vedersela contro la Viterbese, con i laziali alla ricerca di una vittoria per sperare ancora in un posto nei playoff. Doppio derby campano, si parte alle ore 17:30 con la sfida tra Casertana e Cavese, con i rossoblu che vogliono tornare alla vittoria che manca dalla sfida in casa contro la Virtus Francavilla, esame in trasferta invece per la Juve Stabia che sfiderà la Paganese.