Quarta Domenica di Quaresima 2020, Commento al Vangelo di Mons. Spinillo

In questo momento difficile per le nostre vite, è importante riscoprire la bellezza delle piccole cose di ogni giorno. Dio spesso non guarda a ciò che è visibile ai nostri occhi, ma a ciò che è desiderio di vita e speranza di crescita nella pienezza del bene. E il vangelo che spezziamo domenica 22 marzo – quarta domenica di quaresima – ovvero il passo che ci presenta il cieco che recupera la vista, ci dice che Gesù è la nostra luce: in lui incontriamo la salvezza, grazie a lui possiamo guardare la vita con occhi nuovi. Chi accoglie la speranza di poter camminare incontro al Regno di Dio, riconosce nella vita un germoglio di bene che si apre alla risurrezione.