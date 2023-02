Quel tappeto di spine su petali di rose scarlatte. La raccolta di poesie di Giovanna Santagelo sarà presentata il 4 marzo

Maddaloni- E’ maddalonese Giovanna Santangelo ed ha voluto fortemente la presentazione ufficiale del suo primo libro di poesie nella sua città, nel luogo depositario per eccellenza della cultura, la biblioteca comunale.

Giovanna non è al suo primo lavoro letterario: precedono questa raccolta. alcuni opuscoli e tante poesie che non erano state raccolte in modo organico ma che le hanno conseguito ugualmente di avere una moltitudine di riconoscimenti, tra premi e concorsi su e giù per lo stivale. Tra questi meritano di essere menzionati nel 2008 il Premio per miglior testo ” libere , liberi dalla violenza ” commissione pari opportunità provincia di Caserta, un Diploma premio eccellenza letteraria Associazione “salotto culturale Tina Piccolo ambasciatrice della poesia nel mondo” e una serie di encomi letterari: alla 9° edizione concorso “Diciamolo con la poesia”, al Reading poetico “rinascita poetica” , alla maratona poetica del 2022 a Romae a Bari sempre nel 2022 per “Poesia e pizzica”.

Il 4 marzo, con il patrocinio del comune di Maddaloni e con la presenza del sindaco Andrea De Filippo e dell’assessore alla cultura sport ed eventi Caterina Ventrone, Domenico Carfora modererà la presentazione di “Quel tappeto di spine su petali di rose scarlatte.”. Interverranno la sociologa Maria Carmela Inverno e il curatore editoriale Leonardo Ancona. Rossella De Rosa curerà gli interventi musicali nel corso della serata.

L’appuntamento è alle 18.30 nella sala Iorio della Biblioteca Comunale di Maddaloni in via S.Francesco d’Assisi.