Questione affissioni elettorali. Del Monaco scrive al Prefetto

La lettera di Del Monaco:

Oggetto: richiesta controllo ed eventuale ripristino legalità in merito alle affissioni per l’attuale propaganda elettorale.

Illustre Signor Prefetto,

Le scrivo questa lettera per sottoporre alla Sua attenzione il problema di una probabile scorrettezza che vige in campagna elettorale in merito alle affissioni, in un comune del casertano.

Sono stato infatti informato, a seguito di una riunione tenutasi il 1° settembre presso la casa Comunale di Casagiove presieduta dal Segretario Generale comunale, di alcune problematiche riscontrate in varie zone della città: affissione di manifesti in spazi non consentiti e installazione di striscioni su locazioni private (portoni, cancelli, balconi) di alcuni aderenti o simpatizzanti. La legge e le circolari ministeriali vietano nei 30 giorni precedenti alle elezioni, simili manifestazioni dirette o indirette.

Tali striscioni, a detta del Comandante della Polizia Municipale, sono da considerare però legittimi perché la legge equipara il comitato elettorale alla sede di partito presso la quale, anche nei 30 giorni precedenti alle elezioni, è consentito mantenere l’insegna del partito stesso. Lo striscione è dunque da equiparare all’insegna.

Quanti sono allora i comitati elettorali in questione? A Casagiove pare siano 63. Un numero probabilmente spropositato per un comune di poco più di 13.000 abitanti. Il Segretario Generale affermava però che la legge non pone limite numerico alla costituzione di comitati elettorali.

La riunione, dopo una serie di pareri discordanti tra le parti, pare si sia conclusa con l’invito del suddetto Segretario generale di prestare attenzione durante le manifestazioni pubbliche ed i comizi, rispettando le norme anti COVID.

Chiedo pertanto a Lei, Eccellenza, qualora foste già a conoscenza delle situazioni illustrate pocanzi, certamente presenti in altri comuni considerando le varie segnalazioni che mi sono giunte da più parti, di intervenire per stimolare un maggior controllo da parte delle amministrazioni comunali per evitare spiacevoli diatribe tra i partiti politici e mantenere un decoroso atteggiamento per una giusta e rispettosa campagna elettorale.

Ringraziando per la cortese attenzione e la disponibilità, invio distinti salut