Questura di Isernia emette fogli di via obbligatori con divieto di ritorno a due campani

NAPOLI – La Questura di Isernia, in base all’attività di prevenzione predisposta dal Questore Roberto Pellicone ha emesso altri provvedimenti di divieto di ritorno, in particolare non potranno tornare nel Comune di Frosolone per tre anni, un 34enne ed un 47enne, entrambi campani, con a carico reati contro il patrimonio e fede pubblica, per porto d’armi e oggetti atti ad offendere, per stupefacenti e per guida senza patente.

I due erano già destinatari di altri Provvedimenti di Divieto di Ritorno in altri Comuni, e sono stati arrestati dai Carabinieri in quanto stavano cercando di truffare delle persone anziane. Durante una perquisizione all’interno della loro macchina sono stati trovati e sequestrati un coltello a serramanico lungo 17cm, una mazza da baseball e altri arnesi atti allo scasso.