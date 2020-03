Quinta Domenica di Quaresima 2020, Commento al Vangelo di Mons. Spinillo

AVERSA – “Avvicinandoci al tempo santo della Pasqua, comprendiamo sempre di più la missione di Gesù, venuto nel mondo per liberare l’umanità da quella condizione che la tiene stretta nel tempo: la morte”.

Come si risorge dai morti? Possiamo trovare una risposta a questa domanda nella pagina del vangelo di Giovanni, che spezziamo domenica 29 marzo 2020: il racconto della resurrezione di Lazzaro. Nell’avvicinarci al tempo santo della Pasqua, infatti, la quinta domenica di quaresima ci annunzia la verità della missione di Gesù:

Egli è venuto nel mondo per liberare l’umanità dalla morte, ovvero da quella condizione che la tiene stretta nel tempo, e per permetterle di vivere in pienezza l’eternità. La nostra fede dunque trasforma tutto, facendoci sentire che la vita eterna la viviamo già adesso in ogni gesto di carità e fraternità.