R-Store-Apple e Giordani: un binomio vincente

L’ITI-LS F.Giordani non conosce limiti nel campo dell’innovazione tecnologica promuovendo, nel corrente anno scolastico, per le classi del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate un progetto in collaborazione con R-Store-Apple. Tale collaborazione nasce dalla volontà di utilizzare consapevolmente le tecnologie come strumento didattico, al fine di sviluppare nuove soluzioni proiettate a digitalizzare le lezioni, per offrire maggiore interattività ad insegnamento ed apprendimento.

L’obiettivo primario del progetto consiste nell’ adottare un metodo creativo, per realizzare lezioni innovative, che consenta agli studenti di gestire correttamente l’infinità di informazioni, di immagini e di fonti di comunicazione presenti sul web. Difatti iPad condivisi per gli studenti e App rigorosamente orientate ad una didattica costruttiva e consapevole, aprono la strada a modi di imparare innovativi. Funzioni touch, animazioni e suoni rendono le lezioni ancora più coinvolgenti. Nell’ambito di tale progetto gli insegnanti hanno l’opportunità di programmare apprendimenti personalizzati a qualsiasi livello. Molteplici sono gli strumenti a disposizione dei docenti, tra cui le App: Classroom e Schoolwork.

L’ App Classroom trasforma l’iPad in un potente strumento didattico, che aiuta gli insegnanti a guidare i propri studenti attraverso i contenuti della lezione, consente loro di monitorare i progressi compiuti dalla classe e permette di controllare che nessuno rimanga indietro. Con Classroom, chi insegna si concentra sull’insegnamento e chi impara sull’imparare.

L’App Schoolwork consente di sfruttare al massimo il potenziale creativo di iPad: il docente può assegnare e raccogliere compiti, tenere d’occhio i progressi nelle app didattiche e lavorare con ogni singolo studente ovunque, in tempo reale. Inoltre, con Schoolwork è facile monitorare i progressi individuali, al fine di personalizzare l’insegnamento in base alle diverse esigenze degli studenti.

La Dirigente dell’ITI-LS “F.Giordani”, Dott.ssa Antonella Serpico, sempre attenta alle innovazioni tecnologiche orientate ad arricchire la qualità della didattica, ha sperimentato, nell’a.s.2019-20, gli effetti del progetto proposto da R-Store-Apple nelle classi del Liceo Sientifico opzione scienze applicate. Alla luce del successo riscosso e dell’entusiasmo riscontrato, dal prossimo anno scolastico il progetto sarà esteso anche alle classi prime del Tecnico Industriale.