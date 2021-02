RACCOLTA RIFIUTI LA UGL IGIENE AMBIENTE “SINDACATI COMPATTI A CASERTA”

Caserta, una provincia che è balzata agli onori delle cronache, molte troppe volte per l’inquinamento per quel concerne l’ambiente ma anche la gestione dei rifiuti fatta in maniera non sempre ottimale, per no dire pessima, al punto di entrare a far parte di quella che è la cosiddetta ‘Terra dei Fuochi’: a tal proposito però si va a menzionare una certa inversione di tendenza sulla problematica. ambientale; è giunto a conclusione un iter per quel che riguarda, il passaggio di consegne dell’appalto di pulizia urbana nella città di Caserta.

A siglare l’accordo che porterà dalla gestione di raccolta rifiuti alla società ECOCAR, le quattro sigle sindacali avrebbero instaurato un tavolo per una trattativa.

Dalla UGL Igiene ambientale è intervenuto uno dei segretari ossia, Alessandro Favoccia, con queste dichiarazioni “Abbiamo raggiunto un risultato straordinario, sono state conservate le condizioni tutte, di miglior favore per i lavoratori ed abbiamo assicurato la continuità degli accordi di secondo livello la cui cosa non era assolutamente scontata – continua così il segretario- Gli ottimi rapporti tra le organizzazioni sindacali che ci hanno consentito di assicurare il rispetto della norma che prevede di attingere ai CUB”.