Raccontami Shakespeare. Il Bardo in scena a Caserta

La Compagnia Teatrale Cercamond torna in Campania con Raccontami Shakespeare, spettacolo selezione ufficiale Roma Fringe Festival 2021 e Milano OFF Fringe Festival 2022, sabato 11 marzo alle ore 21:00 e domenica 12 marzo alle ore 19:00 al Piccolo Teatro CTS di Caserta, uno spazio unico e originale: un vero e proprio teatro “a casa di Angelo e Paola”, con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Caserta. RACCONTAMI SHAKESPEARE liberamente tratto da Tales from Shakespeare e della vita di Charles e Mary Lamb. Genere: Biografico/narrazione. Durata: 60’ minuti circa, con: Andrea Cioffi e Sara Guardascione. Scene: Trisha Palma. Costumi: Rosario Martone. Musiche: Emanuele Pontoni. Drammaturgia e regia: Andrea Cioffi. Sarta di scena: Lia Anzalone. Disegno luci: Danilo Cencelli.