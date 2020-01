Psi Caserta. Dopo Brancaccio raddoppiano i tesseramenti

di Tacco di Ghino

Caserta. Al via il nuovo corso del Partito Socialista in Terra di Lavoro che si appresta, ormai, alle elezioni amministrative– comunali e regionali- del 2020.

I vertici regionali , insieme con il Coordinamento Provinciale , lavorano per conferire al partito nuova linfa vitale e nuovo equilibrio dopo la fuoriuscita di Francesco Brancaccio, ormai approdato ad altri lidi.

Sta di fatto che, a tutt’oggi, il nuovo corso Psi ha portato in provincia di Caserta un aumento dei tesseramenti 2020 che si sono praticamente raddoppiati rispetto ad un anno fa quando la ” campagna acquisti del Garofano Rosso ” in Terra di Lavoro era curata dallo stesso Brancaccio.

Al momento, infatti, i tesseramenti del Psi in provincia di Caserta sono circa 250 e, va detto, non sono state ancora inserite nel computo le iscrizioni on line. Nel 2019, durante il coordinamento Brancaccio, invece, i tesseramenti furono, in toto, 130.

Questi dati ci sono stati forniti dalla Federazione Provinciale Psi di Caserta.

I compagni Piazza, Corvino, Ziello e Cipollone, con tutte le difficoltà, sono riusciti a conquistare alla causa socialista numerosi adepti attraverso un costante e capillare lavoro sul territorio che ha come quartier generale lo studio di Raffaele Piazza, la cui fede socialista è rimasta negli anni immutata, tramandata dal papa’ Marcello Piazza il quale ha lasciato un’ impronta indelebile nell’intera provincia di Caserta.

A questo punto, si tratta di verificare i risultati del Congresso Provinciale, che , secondo indiscrezioni, dovrebbe svolgersi verso la fine di gennaio 2020 ed il cui esito e’ legato a doppio filo alle decisioni del sindaco di Caserta avv. Carlo Marino.

Nelle prossime ore, infatti, il Sindaco Marino dovrebbe premiare il lavoro del Psi – rappresentato al Comune di Caserta dal Consigliere Gianluca Iannucci, il quale con Pasquale Antonucci, fa parte del gruppo consiliare Moderati e Riformisti– assegnando al Garofano Rosso una poltrona in giunta.

Nei giorni scorsi, infatti, proprio alla nostra testata, Carlo Marino ha annunciato la nomina ad Assessore del Comune di Caserta dell’Avv. Raffaele Piazza Dirigente Nazionale Psi.

Qualora Piazza diventasse membro dell’esecutivo di Palazzo Castropignano, Espedito Ziello, attualmente come Piazza componente del Coordinamento Provinciale, potrebbe essere eletto Segretario Provinciale del Psi.

Questo giovane è una garanzia per il Socialismo di Terra di Lavoro visto che egli proviene da una famiglia storica di Orta di Atella all’interno della quale il Socialismo è assoluta fede ideologica.

Il papà di Espedito, Luigi, vanta una militanza nel Psi di circa 50 anni che gli ha consentito di percorrere tutte le tappe all’interno del partito: da amministratore a dirigente PSI negli anni d’oro, quelli di Lagnese e di Cerrone quando il Garofano Rosso e la Falce ed il Martello erano motivo di orgoglio, di vanto e di egemonia politica.

In questa delicata fase di rinnovamento, intanto, proseguono le trattative per inserire nel prossimo Consiglio Nazionale PSI, in sostituzione di Francesco Brancaccio, qualche presenza femminile in rispetto al principio delle pari opportunita’ nella composizione degli organi collegiali politici.

Secondo rumors, una probabile candidata potrebbe essere la compagna Carmen Cipollone – componente al momento del Coordinamento Provinciale come Piazza e Ziello– la quale rappresenta una garanzia per militanza ed impegno politico.

Un autorevole compagno di San Felice a Cancello, intervistato sul nuovo corso PSI, da Maraio al neo segretario regionale Michele Tarantino ci ha riferito testualmente:” E’ giunto il momento, a Caserta come a Napoli e nell’intera Italia, di dare una svolta al Psi in una prospettiva politica condivisa da tutte le sue componenti e in tutti i territori . La politica del Psi non deve coincidere con interessi personali e con il proprio personale orticello. Ben vengano questi nuovi compagni che tanto si stanno adoperando per conferire al partito nuovo valore e rinnovato prestigio politico”.