AOU E Università Luigi Vanvitelli in piazza per la Giornata Mondiale delle talassemie

NAPOLI. In occasione della Giornata Mondiale delle Talassemie, il Centro di Cura delle Emoglobinopatie dell’AOU – Università degli Studi Luigi Vanvitelli è sceso in piazza per la prevenzione.

Alla Stazione Centrale a Napoli (Piazza Garibaldi) è stato possibile sottoporsi allo screening gratuito delle emoglobinopatie, con accesso libero per tutta la popolazione, adulti e bambini. Il test – semplice, rapido e indolore – permette di ottenere il risultato in soli 7 soli minuti, prelevando una goccia di sangue con pungidito: analizzando il profilo emoglobinico, è possibile individuare le più comuni emoglobinopatie, oltre a distinguere tra portatori sani e condizioni patologiche.

Per cinque ore consecutive, decine di cittadini, viaggiatori e passanti hanno colto l’occasione per partecipare alla campagna di screening, grazie alla presenza di un team specializzato, composto da ricercatori, biologi e giovani ricercatrici del Vanvitelli.

EMOCAMP è stato sviluppato nell’ambito del programma di screening regionale integrato per le emoglobinopatie coordinato dal Dipartimento della Donna del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica – Centro di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

All’interno della Stazione Centrale di Napoli è stata allestita una postazione dedicata, con materiali sanitari monouso, brochure informative e locandine. L’attività è stata svolta esclusivamente da personale sanitario qualificato secondo procedure standardizzate. Lo screening è stato effettuato mediante un innovativo dispositivo portatile, con prelievo capillare (goccia di sangue dal dito) e analisi immediata con refertazione in pochi minuti.

«I disordini dell’emoglobina, come la talassemia, sono tra le patologie genetiche più diffuse a livello globale, ma ancora oggi gravano su di esse disinformazione e non conoscenza– spiega la Professoressa Maddalena Casale Responsabile Scientifico del progetto EMOCAMP – Noi utilizziamo un test rapido affidabile e poco invasivo, che richiede solo una piccola goccia di sangue dal dito senza necessità di prelievo e che permette di intercettare non solo i malati ma anche i portatori sani che possono trasmettere la malattia alla prole. È un’iniziativa di prevenzione sanitaria: medici e ricercatori escono fuori dai laboratori per promuovere il diritto alla diagnosi, ad una corretta informazione, alla cura e alla salute dei cittadini della Campania”.

«Promuoviamo un’attività che ha una duplice finalità: non solo prevenzione, ma soprattutto sensibilizzazione rivolta alla popolazione in generale. L’adesione al World Thalassemia Day con lo screening gratuito consente una diagnosi precoce ma anche diffusione della consapevolezza, contribuendo alla salute pubblica. Rivolgiamo un ringraziamento speciale alla direzione generale di Ferrovie dello Stato Italiane per la collaborazione preziosa», sottolinea il professore Silverio Perrotta, Direttore del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica.

L’attività continua presso il Centro di Ematologia e Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli, afferente alla rete europea delle malattie ematologiche rare (ERN Eurobloodnet), è centro di riferimento per le emoglobinopatie impegnato a garantire un accesso equo alle cure, un livello di assistenza uniforme ed elevati standard a tutti i pazienti. La Giornata Mondiale della Talassemia è stata un’occasione per sensibilizzare alla diagnosi precoce e allo screening, valorizzare il ruolo della ricerca essenziale alla predisposizione di nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche, senza dimenticare la dimensione umana dell’assistenza. La Medicina scende in strada: significa abbattere le barriere tra medico e paziente.

La Talassemia, conosciuta anche come anemia mediterranea, è una malattia ereditaria del sangue caratterizzata da un difetto nella produzione dell’emoglobina, la proteina che trasporta l’ossigeno nei globuli rossi. il corpo produce meno emoglobina del necessario. La forma più grave necessita di trasfusioni continue e regolari. L’Italia è uno dei paesi più colpiti da questa patologia genetica del sangue, in particolare nelle regioni meridionali.

I sintomi che in generale le emoglobinopatie possono causare sono affaticamento, pallore, difficoltà a respirare e ingrossamento della milza. Nei casi più gravi si possono manifestare dolori alle ossa, ritardo nella crescita, frequenti infezioni e necessità di trasfusioni di sangue. Se non curate, queste malattie possono portare ad anemia grave, dolore intenso e danni agli organi. Riconoscere precocemente la malattia permette di iniziare trattamenti e programmi di sorveglianza che riducono notevolmente le possibili complicanze, allungano la vita e ne migliorano la qualità.

Il Progetto EMOCAMP è coordinato dal Centro di Cura delle Emoglobinopatie dell’AOU – Università Luigi Vanvitelli di Napoli (Responsabile Scientifico Maddalena Casale) e sostenuto da Regione Campania, Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo delle Malattie Rare (DGR 393 del 19/07/2022; n. interv.22, DD Ammissione n. 80 del 15/06/2025)