Fratelli D’ Italia . In un Post incaricano Claudio Ursumando a Presenziare il consiglio comunale. Poi ci ripensano e lo cancellano

Caserta. Il voto per L’ approvazione dei bilanci, previsto durante la seduta consiliare, convocata per Giovedì’ 19 dicembre, continua a creare scompigli. Dopo il documento condiviso dall’ intero centro-destra che ha confermato il voto negativo di coalizione e la replica del consigliere comunale di maggioranza Gianluca Iannucci , scoppia un mistero anche in Fratelli D’ Italia.

Pochi minuti fa il Dott. Antonio Crispino ha scritto un post sulla propria pagina FB con tanto di simbolo del Partito . Il contenuto tutto da decifrare ( politicamente parlando ) : ” Fratelli D’ Italia Caserta , ha dato incarico all’ Avvocato Claudio Ursumando , responsabile dell’ organizzazione del partito nella Segreteria Cittadina, ad essere presente al prossimo consiglio comunale con all’ ordine del giorno approvazione del bilancio.”

Per onore di cronaca è giusto dire che il post è subito stato cancellato ma di certo non è passato inosservato alla nostra redazione . Ci siamo subito chiesti quale fosse il significato , conosciamo bene il consigliere e capogruppo di Fratelli D’ Italia Stefano Mariano e sappiamo benissimo che è l’ unico del Partito legittimato al voto . Abbiamo cercato di capire quale potesse essere l’ intendo del partito ma in tutta onestà non ci siamo riusciti.

Il consiglio comunale del 19 Dicembre ,come tutte le altre sedute consiliari, sono aperte al pubblico . a Claudio Ursumando per presenziare basta presentarsi , comunicarlo con una nota scritta ( anche se solo su FB) è sembrato esagerato. Anche volendo pensare ad altro ( lo escludiamo) non è possibile sostituire il consigliere comunale in carica in nessun modo e poi perchè l’ avrebbero dovuto fare? . Cercheremo di metterci in contatto con il consigliere comunale Stefano Mariano per capirne di più’.