Recale – Nuovo traguardo per Arnaldo Gadola, giunta la settima laurea

RECALE – Nel corso della serata di mercoledì, 18 dicembre 2019, intorno alle ore 18:00 il dottor Arnaldo GADOLA, fratello del più noto ex sindaco di questa ridente cittadina, era felice per aver raggiunto un altro traguardo, la Laurea in Pedagogia.

Gli abbiamo chiesto, come mai lui continua studiare, e Arnaldo con la sincerità e la sua onestà professionale, ci ha risposto testualmente: “La mia dedizione e passione per lo studio, non ha confini, perché tutto quello che acquisisco lo redo disponibile per tutti coloro che hanno bisogno, a volte anche a costo zero, come spesso accade nella mia professione di avvocato”.



Ma questo non più giovanotto ha un’altra passione nel sangue, quella della politica attiva, ma fino ad ora non ha potuto mai esprimersi perché sulla sua strada ha sempre trovato il fratello maggiore Ovidio, ma oggi che l’ex sindaco di Recale ha abbandonato la politica attiva, Arnaldo potrebbe tentare la scalata alla prossima competizione elettorale per il rinnovo del consiglio regionale. Dopo le sue dimissioni dal Partito Repubblicano attende una chiamata di un partito di centro e chissà che non ritorni alle sue origini, quelle di democratico per eccellenza, lontano dagli estremismi di Sinistra. In queste ore tante le voci e il cerchio si stringe, dopo aver abbandonato anche il Centro Democratico di Pino Riccio. Complimenti dalla redazione del giornale online Belvedere News e da tutto il gruppo, direttrice ed editore compresi, per questo settimo traguardo ed in bocca al lupo, per un posto da consigliere regionale nel 2020. Tacco di Ghino