Reddito di Cittadinanza: a sorpresa mancano le 200 Euro del Bonus-Stato

Non e’ andata come molti credevano , i percettori del Reddito di Cittadinanza erano convinti che nella ricarica , prevista per oggi mercoledì 27 Luglio , fosse compreso il bonus di Euro 200 previsto dallo Stato .

Invece non e’ andata così , infatti, nonostante che La circolare n° 73 del 24-06-2022 obbligasse L’ INPS al versamento delle 200 euro insieme al reddito di cittadinanza, dall’ ente hanno fatto sapere che il versamento avverrà direttamente sulla carta con 1/2 giorni di ritardo.

La notizia ha colto di sorpresa i percettori del reddito i quali , in queste ore, si stanno chiedendo se veramente le 200 Euro saranno erogate nei prossimi due giorni.

Seguiremo con attenzione gli sviluppi della vicenda.