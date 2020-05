Reddito di Emergenza: come , quando e chi lo puo’ richiedere

Caserta. Sono trascorsi ormai 3 mesi da quando Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ,causa Covid-19 ,ha dovuto praticamente chiudere il Paese con una serie di restrizioni che hanno causato conseguenze disastrose sotto l’ aspetto Economico e Sociale della popolazione. Da quel giorno si sono succeduti altri Decreti ,tutti con lo stesso fine, aiutare gli Imprenditori e i cittadini che si sono visti portare improvvisamente via il diritto alla libertà e all’ indipendenza economica .

Molto è stato promesso ,non tutto pero’ è stato mantenuto, almeno per ora. Basta pensare alla cassa integrazione non ancora percepita dai richiedenti ,alle 600 Euro per le partite iva non da tutti incassate , alla distribuzione dei buoni pasti gestita in modo confusionale da molti comuni . Tante domande sono state fatte anche per il bonus #iostudio per il bonus sul fitto e tanto altro ancora ,ora pero’ si attendono le risposte.

Da qualche giorno è diventato ufficiale anche il tanto reclamato reddito di emergenza , una forma assistenziale che lo Stato ha previsto per tutte quelle famiglie che causa Pandemia di sono ritrovate in una grave indigenza economica. Nonostante l’ ufficialità della notizia pero’ a oggi non esiste ancora una piattaforma ufficiale per farne richiesta.

REDDITO DI EMERGENZA COSA FARE?

Da notizie in nostro possesso possiamo dire che è solo questione di ore e che presto l’ Inps chiarirà agli utenti in che modo e chi potrà fare domanda. Sappiamo per certo che dal Reddito di Emergenza verrà escluso chi percepisce il Reddito di Cittadinanza e tutti quelli che hanno già percepito il bonus di 600 euro erogato dallo Stato sulla base di quanto disposto dal Decreto Cura Italia di marzo. Per la domanda ci sarà un semplice modulo da compilare e inviare all’ Inps entro il 30 giugno 2020. In attesa del modulo, potete comunque portarvi avanti e richiedere l’ISEE (se non lo avete già); per la richiesta del reddito di emergenza, infatti, bisognerà dimostrare di avere un ISEE inferiore ai 15.000€.

Il beneficio sarà erogato in due sole quote, per un importo pari a 400 euro moltiplicati per il parametro di scala di equivalenza. Questo si calcola aggiungendo a 1 (valore assegnato al richiedente) uno 0,4 per ogni altro componente maggiorenne del nucleo familiare, o uno 0,2 per i componenti minorenni. Il valore massimo è 2,0 e si può salire fino a 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare ci sia un disabile grave o una persona non autosufficiente.