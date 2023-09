REFEZIONE SCOLASTICA: IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PARTIRÀ IL 25 SETTEMBRE

Partirà lunedì 25 settembre il servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia,

primarie e secondarie di primo grado della città di Caserta che effettuano il tempo pieno.

La decisione è arrivata stamani al termine di una riunione che si è tenuta presso la Sala

Giunta del Comune alla presenza dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Enzo Battarra,

del Consigliere comunale Francesco Guida, Presidente della Quarta Commissione

Consiliare, e dei dirigenti scolastici e dei delegati dell’Istituto Comprensivo “Dante

Alighieri”, dell’Istituto Comprensivo “Vanvitelli”, dell’Istituto Comprensivo “Ruggiero – 3°

Circolo”, dell’Istituto Comprensivo “Collecini”, dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”,

dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”, dell’Istituto Comprensivo “Giannone-De

Amicis”.

L’Amministrazione, che si è detta disponibile a dare inizio al servizio mensa già dal primo

giorno di scuola, ha recepito le istanze che sono giunte dai dirigenti scolastici, i quali

hanno preferito, per motivi organizzativi, posticipare l’avvio del servizio di refezione

scolastica al 25 settembre.

“Abbiamo avuto un proficuo confronto con i dirigenti scolastici – ha spiegato l’Assessore

alla Pubblica Istruzione, Enzo Battarra – e alla fine abbiamo deciso di accogliere la

richiesta delle scuole di partire con il servizio mensa il 25 settembre. All’inizio della

riunione, insieme ai funzionari del Comune, ho chiarito che per l’Amministrazione sarebbe

stato possibile partire dal primo giorno senza alcun problema. Le scuole che dovessero

incontrare difficoltà a dare il via al servizio per il 25 settembre, potranno avvertirci, così da

riprogrammare il tutto per una data successiva”.

Nel corso dell’incontro è stato anche stabilito che ogni mese ci saranno delle riunioni tra

l’Amministrazione e i rappresentanti degli istituti per monitorare le attività del servizio

mensa.