Regalati un tramonto nella “Vigna del re”

Caserta – Tra le cose più belle dell’estate c’ è sicuramente l’attesa del tramonto, quel momento della giornata in cui il caldo cede il posto ad una gradevole frescura e si approfitta per godersela magari immersi nella natura. A Caserta c’è un luogo unico, un giardino segreto, anzi un vigneto segreto, racchiuso nel bosco di San Silvestro, oasi WWF, un polmone verde a ridosso del centro di Caserta. All’interno del bosco infatti si trova una, nota a tutti come “ Vigna del RE”, una vigna che risale appunto all’epoca dei Borboni. Come si legge dal sito della Reggia di Caserta “Ferdinando di Borbone, monarca gaudente del Regno di Napoli, che agli obblighi di corte spesso preferiva gli spazi aperti e la caccia, fu grande estimatore e consumatore del vino . Al punto che fece impiantare 16 moggi di vigna, circa cinque ettari, nella Real Tenuta del Bosco di San Silvestro della Reggia di Caserta. Il vino che tanto piaceva al Re, costantemente presente nei pranzi ufficiali e di cui si faceva dono ai più illustri ospiti in visita a corte, si chiamava Pallagrello. Dopo oltre un secolo, la Cantina Tenuta Fontana ha fatto rinascere la Vigna del Re della Reggia di Caserta, che ha vendemmiato per la prima volta nel 2021.”

Nel 2022 è tornato in vita il paglierino OroRePallagrello Bianco Igt; nel 2023 è stata la volta diOroRe Nero, il pallagrello nero igt.

Il 1° luglio tenuta Fontana aprirà il vigneto per una visita al tramonto e una degustazione dei suoi vini. Sarà possibile visitare il vigneto e la cantina dove il re vinificava e conoscere dal vivo l’affascinante storia di questo vigneto unico al mondo.

La visita, su prenotazione, sarà accompagnata da un aperitivo con degustazione di vini della tenuta accompagnata da pietanze preparate dallo chef Giuseppe DAddio, ideatore e fondatore della nota scuola Dolce & Salato. Completerà la serata, dando il tocco finale per un’atmosfera unica ed irripetibile, la musica del maestro Pietro Condorelli.

All’evento, organizzato da tenuta Fontana in collaborazione con la scuola Dolce & Salato sarà presente l’AIS (Associazione Italiana Sommelier).

Sarà possibile accedere alla vigna dalle ore 18.00 e si potrà parcheggiare nel bosco, in un’area adiacente alla vigna.

Per maggiori info e per prenotazioni si può contattare tenuta Fontana ai seguenti indirizzi mail info@tenutafontana.com oppure eventi@tenutafontana.com o eventualmente telefonare ai seguenti recapiti: 0824 991879 e 331 4782099.