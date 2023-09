Reggia di Caserta: vivi la meraviglia nella prima giornata d’autunno gratuita con il ritorno, il 1° ottobre, dell’iniziativa “Domenica al Museo”

Il 1° ottobre torna “Domenica al Museo”, iniziativa del Ministero della Cultura che ha istituito una giornata di ingresso gratis nei musei e nei parchi archeologici statali la prima domenica di ogni mese.

Gli Appartamenti Reali e il Parco Reale (chiusi le Sale Vanvitelli, il Giardino Inglese e il Teatro di Corte) saranno visitabili con biglietto gratuito.

La Reggia di Caserta, patrimonio Unesco, accoglierà i visitatori con la magnificenza delle sale del Palazzo reale e la meraviglia del Museo verde che inizia a tingersi dei colori autunnali.

Il pubblico potrà attraversare gli Appartamenti del Re, con il trionfo del neoclassicismo delle anticamere e degli spazi di rappresentanza, e quelli dei Principi ereditari, pervasi dall’energia del Barocco.

Lungo il percorso museale sarà possibile riflettere sul significato dell’arte nel tempo con le incursioni della contemporaneità della collezione “Terrae Motus”, riallestita di recente negli spazi del Palazzo.

Nella Sala del Presepe, poi, spazio all’immaginazione grazie all’esposizione permanente del Presepe di corte, con le sue centinaia di rappresentazioni di episodi di vita quotidiana del Settecento e dell’Ottocento.

La visita potrà proseguire al Parco Reale con i suoi oltre 100 ettari di rigogliosa vegetazione. Dalle praterie dell’asse centrale, al Bosco vecchio con la sua forza rigenerante e la suggestiva Castelluccia, alla lunga via d’acqua, circa due chilometri di vasche e fontane monumentali che ricordano i miti più antichi.

Il percorso nel Museo verde termina alla Fontana di Diana e Atteone, bacino che ospita il gruppo scultoreo realizzato dagli scultori Pietro Solari, Paolo Persico, Angelo Brunelli e Andrea Violani, su un modello di Tommaso Solari e che accoglie il fragore delle acque della cascata del Torrione.

Per la visita al Parco reale sarà possibile scegliere di usufruire dei servizi di trasporto del Museo: noleggio bici, golf car o navetta.

Aperti anche i servizi di ristorazione: caffetteria, buvette e ristorante per una gustosa pausa circondati dalla bellezza.

Tutti i visitatori, anche i minori, devono essere muniti di titolo di accesso.

I biglietti saranno contingentati per numero e fascia oraria.

Non sarà possibile accedere al Complesso vanvitelliano in un orario diverso da quello indicato sul proprio biglietto.

I biglietti per domenica 1° ottobre saranno disponibili su TicketOne dalla mattinata del 25 settembre fino a esaurimento posti (si possono prenotare un max di 5 biglietti per account). In sede, presso la biglietteria in piazza Carlo di Borbone, a partire dalle 8.30 del 1° ottobre fino al termine della disponibilità.

Visita il sito per consultare tutte le informazioni https://bit.ly/1OttobreReggiaGratis