Regionali 2020, Caterina Sagliano/Chiusura campagna elettorale via social

CASERTA. Giunge, ormai, al termine la campagna elettorale per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

Caterina Sagliano, candidata con la lista “Noi Campani”, ha deciso di chiudere la sua campagna attraverso un video rivolto a tutti coloro che l’hanno sostenuta. Il messaggio della Sagliano sarà postato sulle sue pagine Facebook e Instagram. La scelta di salutare i cittadini attraverso i social è stata dettata dal momento d’emergenza che stiamo affrontando, infatti la candidata afferma: “Chiuderò la mia campagna elettorale con un video dedicato a tutti voi che in questi mesi non mi avete mai fatto mancare il vostro sostegno. Per quest’ultimo giorno avrei voluto invitare tutti i miei sostenitori dei diversi paesi della Provincia di Caserta, ma ci sarebbe stato un assembramento difficile da gestire. Altri incontri che ho tenuto si sono svolti, dato il contenimento dei presenti, tutti nelle norme di sicurezza. Il Covid ci ha privato della possibilità di scambiarci un ultimo abbraccio, ma va bene così. La prudenza e il buon senso prima di tutto”.

La candidata, prima del silenzio stampa, afferma: “Sono stati giorni felici, ricchi di emozione, impegno e dedizione. Abbiamo lavorato duro, affinché tutti i cittadini comprendessero il vero senso della mia, della nostra candidatura. Voglio migliorare il mio territorio e se mi sarà data possibilità lo farò per davvero. Ho fatto un’esperienza incredibile che, comunque vada, porterò per sempre nel cuore e nella mente. Ho sempre parlato, comunicato con i cittadini, ci siamo confrontati e perché no, anche emozionati. È stata una campagna elettorale dove ha prevalso il cuore, le idee, la trasparenza, l’umanità. E sarà sempre così. Abbiamo parlato di progetti, di ideali, di istruzione, ambiente, cultura. Non mi fermerò, questo è certo. Credo davvero che un domani migliore sia possibile, credo che tutti lo meritiamo. Un appello – conclude – voglio fare ai cittadini: Quando impugnerete quella matita per decidere a chi dare il vostro voto, pensateci e pensateci bene. Pensate chi può davvero migliorare le cose, ognuno di noi nel profondo conosce la verità. Con la speranza nel cuore e il miglioramento nella mente, auguro a tutti ‘buon voto’!”