REGIONALI 2020. Caterina Sagliano inaugura comitato elettorale in Corso Italia, il prossimo a Gricignano

SAN MARCELLINO. Si apre un’altra serranda per la candidata della lista “Noi Campani” (a sostegno del governatore Vincenzo De Luca), Caterina Sagliano.

La candidata alle prossime elezioni regionali del 20 e ‪21 settembre‬, ieri, 11 agosto, alle ore 22, ha inaugurato un nuovo comitato elettorale a San Marcellino, in via Corso Italia.

Un momento che ha visto la partecipazione di molte persone, amici e sostenitori pronti ad accompagnarla e seguirla in questa avventura. Il comitato non è l’unico nel paese, ma vi è un altro in via Campania. Inoltre, Caterina ha annunciato che ‪giovedì 13 agosto, alle ore 20.30‬, inaugurerà un altro comitato elettorale a Gricignano di Aversa, in via Sant’Antonio Abate.

“Sono felice; – afferma la Sagliano – felice perché questi momenti mi fanno rendere conto del bene che mi circonda. L’apertura del nuovo

comitato è nata proprio dal bene, da mio zio che si è impegnato a trovare per me un ulteriore spazio di condivisione. Un nuovo punto di riferimento, in cui posso incontrarmi con i cittadini, confrontarmi e dibattere con loro. Il domani che meritiamo, lo penso fermamente, parte dallo scambio di idee e dall’ascolto; luoghi come i comitati, sono necessari a questo scopo. È importante – conclude -capire quali siano le problematiche di ogni territorio della Provincia di Caserta e per farlo, abbiamo bisogno di esserci concretamente, fisicamente. Da questa osservazione è derivata la scelta di aprire un altro comitato a Gricignano, che inaugurerò giovedì. Vi aspetto tutti, sempre con la mente predisposta a fare e il cuore predisposto al bene”.