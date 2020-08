REGIONALI 2020. Caterina Sagliano incontra i cittadini: “Sono davvero grata. Il confronto è tutto”

SAN MARCELLINO. Si è tenuto mercoledì, 5 agosto, il primo incontro pubblico tra Caterina Sagliano, candidata alle prossime regionali, e i cittadini.

Alle ore 20.30, la candidata della lista “Noi Campani”, presso la Tenuta del Barone a San Marcellino, in occasione del suo 23esimo, ha invitato tutta la cittadinanza e sostenitori per condividere con loro le sue idee e il suo progetto politico.

Un successo enorme, data la presenza di un numero cospicuo di persone (entrati tutti con mascherina e dopo aver registrato la temperatura), che ha visto anche la partecipazione e l’intervento dell’On. Luigi Bosco, fondatore della lista “Noi Campani”, assieme all’On. Clemente Mastella.

“Sono davvero grata a tutti i coloro che sono stati presenti. Ho colto l’occasione del mio compleanno – afferma la Sagliano – per comunicare a tutti i cittadini il perché della scelta candidarmi, una scelta dettata dal cuore e per il bene. Ho voluto condividere con loro le mie idee e i miei obiettivi, affinché attraverso un confronto, anch’io possa capire le loro esigenze. Penso che da questo parti il miglioramento: dall’ascolto. Sono contenta del riscontro avuto. Non potevo vivere un compleanno migliore che, comunque vada, porterò sempre nel cuore. Adesso a lavoro per costruire il domani che meritiamo”.