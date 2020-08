Regionali 2020. La Sagliano inaugura comitato a Trentola. “Sono con i cittadini. La mia parola d’ordine è ascoltare”

TRENTOLA. Si è tenuta martedì 18 agosto, alle ore 20.30, l’apertura del nuovo comitato elettorale di Caterina Sagliano, candidata alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

Questa volta il nastro è stato tagliato a Trentola Ducenta, in via Roma. A coordinare il comitato, i responsabili Oreste Sagliocco e Giovanni Mercede. Sagliocco, originario di Trentola, si è mostrato felicissimo ad appoggiare e sostenere la candidata della lista “Noi Campani”, a sostegno del governatore vincenzo De Luca, poiché vede in lei un volto pulito, idee e potenzialità adatte per portare una ventata di innovazione alla Campania.

Una grande affluenza anche in questa occasione, che ha visto la Sagliano particolarmente grata ai cittadini di Trentola e non.

“Sono felice – afferma Caterina – che ci siano sempre più persone a sostenermi. Come dico sempre, la mia candidatura non è soltanto mia, ma di tutti noi; poiché solo insieme possiamo costruire il domani che meritiamo. Mi auguro che Trentola, con le prossime comunali, possa trovare il giusto equilibrio e ottenere ciò che merita: miglioramento e buona amministrazione. A tal proposito, faccio un in bocca al lupo ai candidati a sindaco e ringrazio ancora tutta la cittadinanza per avermi accolta. Fortificare e migliorare i nostri territori, questo è l’obiettivo e lo spirito. Sempre”.