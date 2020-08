Regionali 2020. Parte oggi un “mini tour” per incontrare i cittadini. La Sagliano annuncia tutte le date

CASERTA. “Confrontarmi e ascoltare i cittadini, solo così posso capire e trovare una soluzione possibile per le problematiche di ogni territorio della nostra Provincia”. Queste le parole di Caterina Sagliano (detta Catia), candidata alle prossime regionali del 20 e 21 settembre, in merito al suo prossimo “tour” in diversi paesi della Provincia di Caserta.

La candidata della lista “Noi Campani”, a sostegno dell’attuale governatore della Campania, Vincenzo De Luca, aprirà le danze del suo “ mini tour” proprio questa sera, alle ore 20.30, con l’apertura del terzo comitato elettorale a San Marcellino, in Corso Italia. Sabato 28 agosto, alle ore 20, a Cesa in via Marconi, la Sagliano taglierà il nastro di un altro comitato assieme al candidato alle prossime amministrative del suddetto Comune, Cesario Villano. Mentre, il 1 settembre la candidata sarà presente, dalle ore 17 alle 19, in via Starza a San Marcellino, in occasione dell’ inaugurazione del nuovo anno accademico della “Flash Dance Academy” di Teresa Aversano. Ancora altre tappe: mercoledì 2 settembre alle ore 20.30 inaugurerà il comitato elettorale a Carinaro, in via Piave (nei pressi della chiesa Sant’Eufemia); giovedì 3 settembre alle ore 20 sarà la volta di Santa Maria Capua Vetere in piazza Mazzini; ancora venerdì 4 settembre, alle ore 21, Caterina incontrerà i cittadini presso Villa Lux a Casaluce, in via Limitone I tratto. Inoltre, per domenica 6 settembre la Sagliano ha organizzato un torneo, dalle ore 9 alle 14, presso la struttura “Palla al centro” sita nella zona che lega Orta-Cesa e Succivo. Nella stessa giornata, durante un break, alle 12, incontrerà i cittadini anche a Sant’Arpino, presso il bar Dinamik.

Insomma una settimana piena in cui confida la Sagliano, la quale afferma: “Voglio incontrare i cittadini perché sono del parere che per votarmi hanno bisogno di conoscermi dal vivo, di dialogare con me. Io devo avere un riscontro con loro, dobbiamo comunicare. La comunicazione prima di tutto. Gli incontri che, ogni giorno, tengo con le persone o con diverse istituzioni mi hanno evidenziato, chiaramente, le criticità e i punti di forza di ogni territorio, conducendomi a stilare proposte volte al miglioramento per costruire il domani che meritiamo. A tal proposito, presto presenterò il mio programma elettorale. Intanto – conclude – , invito tutti a miei incontri e ringrazio in anticipo per la presenza”.