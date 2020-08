REGIONALI 2020. Presentata la lista ” Caldoro Presidente” . Tutti i nomi

Caserta. Presentata la lista di ” Caldoro Presidente” circoscrizione di Caserta. Questi tutti i nomi dei candidati a Palazzo Santa Lucia.

Barba Davide

Cobianchi luigi

Cucco maria daniela

Di Tella giuseppe Emilio

Fatigati Luciano

Pagliaro Emilio

Nicoletta pomposo

Serao stefania

Molto soddisfatta è apparsa la responsabile della lista Nicoletta Pomposo : ” Oggi , con la presentazione della lista inizia un nuovo percorso – ha dichiarato la Pomposo- la nostra squadra ha fin da subito creduto nella figura di Stefano Caldoro come candidato alla Presidenza della Regione Campania. Sarà una sana competizione nella quale tutti i candidati saranno uniti dagli stessi valori e dagli stessi ideali politici . Abbiamo iniziato questa battaglia la fianco di Caldoro quando tutti i sondaggi ci davano per spacciati , ora che le cose stanno cambiando siamo ancora piu’ convinti che governeremo la nostra Regione attraverso la formazione di una nuova classe politica. Auguro a tutti i candidati un sincero in bocca al lupo!”.