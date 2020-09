REGIONALI 2020. Suppa : ” La sicurezza del nostro territorio sia una priorità”

Ogni anno il Ministero dell’Ambiente fornisce i dati sullo stato di salute del nostro Paese: dissesto idrogeologico, consumo di suolo, rischio frane e alluvioni…

Al di là dei numeri, poco confortanti in tutti questi ambiti, emerge che la Campania è una delle regioni più fragili ed esposta a questi rischi.

Prenderci cura del nostro territorio con azioni di prevenzione e messa in sicurezza, è un aspetto che mi sta particolarmente a cuore e in cui, come professionista e cittadina, sono impegnata da molti anni.

Nel programma di governo del presidente De Luca sono stati sottolineati con grande attenzione i “Grandi progetti per l’ambiente”, mirati ad es. a dare la bandiera blu al Litorale Domitio (costituito da Sessa Aurunca, Cellole, Carinola, Francolise, Castel Volturno, Mondragone, Villa Literno, comuni la cui bellezza è spesso mortificata), il risanamento ambientale e la valorizzazione dei Regi Lagni (da Napoli Nord a Marcianise), il progetto di risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne della provincia di Caserta, che permetterà una maggiore funzionalità di valloni e fiumi,…

Oggi, con la mia candidatura in Campania libera, intendo partecipare ancora più concretamente per fare della nostra regione una realtà più sicura e valorizzarne così anche la bellezza, perché finalmente ritorni pienamente godibile.