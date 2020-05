REGOLAMENTO DEL VERDE A CASERTA, AL VIA LA FASE DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

CASERTA – In vista della prossima discussione in aula della Delibera di Giunta Comunale n.96/2019 “Regolamento comunale per il Verde Pubblico e Privato: proposta al Consiglio Comunale”, la Presidenza del Consiglio Comunale ha avviato una fase di Consultazione pubblica utile a recepire indicazioni e suggerimenti.

Fino a venerdì 22 maggio 2020 i cittadini, in forma singola o associata, potranno proporre modifiche e/o integrazioni e/o osservazioni/suggerimenti, inviandole alla casella email [email protected]

Il materiale ricevuto sarà trasmesso all’assessore competente ed ai consiglieri comunali per l’esame in aula.