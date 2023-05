Replica il successo della I edizione “Note senza confini” . La musica unisce gli alunni di 5 scuole della provincia

Una serata magica e all’insegna della musica quella che si è svolta martedì 9 Maggio 2023 con il concerto “Note senza confini II” nella splendida cornice del teatro “Parravano” di Caserta alla presenza del Sindaco della città dott. Carlo Marino che ha promosso la realizzazione dell’evento.

Ne parla Anna Dello Buono, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Cervino e ideatrice della “Rete Ensemble: giovani strumentisti a scuola”. Una bella serata all’insegna della condivisione ha visto avvicendarsi sul palco più di un centinaio di alunni magistralmente diretti dai docenti di strumento degli istituti comprensivi “Fermi” di Cervino, “Settembrini” di Maddaloni, “Collecini” di San Leucio Caserta, “Capol D.D.” di San Nicola L.S., Aldo Moro di San Felice a Cancello capitanati rispettivamente dai dirigenti scolastici Tiziana D’Errico, Antonio Varriale, Patrizia Merola e Mario Nocera. Ringrazio i colleghi per l’eccezionale gioco di squadra che ha permesso la realizzazione di un evento unico con la finalità di promuovere le scuole secondarie di primo grado con percorsi musicali che prevedono l’insegnamento curriculare di 4 specialità strumentali e rappresentano una straordinaria opportunità di crescita globale della persona”.

Il concerto si è concluso con la performance delle orchestre della rete “ensemble” e “start one ensemble” dirette dal maestro Aversano Stabile. “Suonare insieme ha significato per i nostri ragazzi vivere non solo momenti di grande emozione ma anche sapersi mettere in gioco per gli altri e con gli altri, coordinandosi reciprocamente”. Sul palco del teatro comunale di Caserta accanto agli alunni si sono esibiti artisti di eccezione, si ringraziano la Start Music Academy del maestro Daniele Dogali che ha anche presentato l’evento, l’orchestra di chitarre Sannio Guitar Ensemble del conservatorio statale di musica di Benevento diretta dal maestro Mario Fragnito, il chitarrista jazz Marco Laurenza, il gruppo rock Confetto nella Sala dell’accademia musicale Lizard di Benevento e Luca Mauriello per il prezioso supporto.

Si ringraziano i docenti di strumento musicale capitanati dal maestro Vincenzo Varallo, professori: Parmiciano, Ottieri, Zona, De Lucia, Cannoniero, Rigliari, Procaccini, Palmiero, Savinelli, Saffioti, Ricci, Ricciardi, Cecere, D’Onofrio, Di Ilio, Rossi, Vanacore, Tessitore, Uccio, Aversano Stabile.

Si ringraziano per aver patrocinato l’evento e per essere intervenuti per la città di Caserta il Sindaco dott. Carlo marino, l’Assessore alla Cultura Vincenzo Battarra e la Consigliera Comunale Daniela Dello Buono e i sindaci di Cervino dott. Giuseppe Vinciguerra, di San Nicola la Strada dott. Vito Marotta e di Maddaloni dott. Andrea De Filippo.

La rete “Ensemble: giovani strumentisti a scuola”, conclude la dirigente scolastica Anna Dello Buono rinnovando l’appuntamento per il prossimo anno, è un punto di partenza per rafforzare il legame tra gli alunni e la Scuola attraverso la dolcezza e la forza delle note. Uno strumento per superare limiti e confini, un elemento di forte coesione e uno spazio di pura condivisione. Ad maiora!