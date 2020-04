Resoconto dell’attività della Polizia Municipale in San Nicola la Strada dal 6 all’11 aprile 2020

SAN NICOLA LA STRADA – Come annunciato abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente il comunicato stampa fattoci pervenire dall’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, Vito MAROTTA, circa l’operato del personale del Comando dei Vigili Urbani, diretti dal Comandante, Tenente Colonnello Alberto NEGRO, per il periodo che va da lunedì 6 aprile e sino a sabato 11 aprile 2020: “Resoconto dell’attività della Polizia Municipale di San Nicola la Strada relativo ai controlli effettuati dagli agenti per il rispetto dei DPCM dell’8, 9, 11, 22 marzo 2020, del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e delle Ordinanze della Regione Campania;

Controlli effettuati dal 6 all’11 aprile e finalizzati a contrastare la diffusione della COVID -19: Persone controllate ed identificate: 241 che aggiunte ai 583 dell’ultimo resoconto arrivano ad oltre 800; controllate persone a bordo di autovetture e pedoni; sanzionate cinque persone per violazione al Decreto Legge n. 19 del 25/3/2020, con irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da euro 400 ad euro 3000, oltre all’obbligo di quarantena di 14 giorni.

Sono state controllate quotidianamente le attività commerciali e non che insistono sul territorio, sia per la verifica della sospensione sia per la limitazione alla vendita, oltre alla verifica all’interno di esse della distanza interpersonale e l’impiego dei dispositivi di protezione. A tutte le attività commerciali è stata notificata o consegnata ieri l’ordinanza n. 30 del 9/4/2020 della Regione Campania che sospende per le giornate di Pasqua e Pasquetta (12 e 13 aprile), tutte le attività, compreso quelle dei generi alimentari, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie e distributori di carburanti.

Oltre ai controlli di cui sopra, tutto il personale impiegato ha proseguito la sensibilizzazione verso la cittadinanza per la pedissequa osservanza delle prescrizioni e divieti inseriti nei vari provvedimenti per non vanificare tutti quei comportamenti responsabili che i cittadini sannicolesi hanno posto in essere.

Oltre al servizio reso dalla Polizia Municipale, il territorio viene vigilato, per le specifiche competenze, anche dal nucleo volontari comunale di Protezione Civile e associazione Carabinieri, con i quali la sinergia è totale, come con la stazione carabinieri di San Nicola la Strada.

La Polizia Municipale, oltre ad assicurare in via prioritaria l’osservanza delle norme per il contenimento della COVID- 19, ha effettuato altri interventi in tema di viabilità e controllo del territorio, come la rilevazione di incidenti stradali, la notifica di atti urgenti delegati dalla Procura; inoltre, nella giornata di ieri, una pattuglia è stata impegnata per tutto il pomeriggio per far osservare una ordinanza sindacale di trattamento sanitario obbligatorio, che è sempre un intervento rischioso e delicato.

“Ne approfitto in questo momento particolare” – dice il Comandante Alberto Negro – “per augurare a tutti i cittadini sannicolesi una serena Pasqua e ringraziarli per l’alto senso civico e responsabile che hanno avuto attenendosi in modo scrupoloso all’osservanza dei provvedimenti emanati!”.