Ancora non si può dichiararlo in maniera ufficiale, ma secondo le ultime notizie quasi tutti i ricorsi, sul caso Picerno-Bitonto sono stati respinti. Con la conferma dei cinque punti di penalizzazione quindi, il Foggia può festeggiare il ritorno in Lega Pro. Invece al post del Picerno in Lega Pro potrebbe tornare il Bisceglie