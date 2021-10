Riapertura del big multisala di Marcianise

Marcianise – Riapertura prevista nella giornata di oggi da parte del multi cinema o multisala Big di Marcianise, dopo un anno dalla chiusura riapre oggi, la multisala di Marcianise “Big Maxi Cinema”.

Essendo oramai passata a zona bianca la Campania, si precisa che le varie sale potranno essere riempite interamente al 100%, ovviamente previa esibizione del famigerato Certificato Verde ( o green pass) da portare dunque all’ingresso, bisogna portare con sè anche il dispositivo di protezione della mascherina.

Si va dunque verso una boccata di ossigeno per i lavoratori della struttura con un atteso ritorno nelle sale da parte del pubblico amante del cinema. Ecco la programmazione di oggi degli ultimi film, che si possono andar a vedere al cinema di Marcianise:

“Freaks out“

l’atteso film del regista Gabriele Mainetti di “Lo chiamavano jeeg robot”;

“Una notte da dottore”, “La famiglia Addams 2”

“Antlers” e “Madres paralelas”, ultimo di Pedro Almodovar;

Film di fantascienza con Venom;

Infine ci sono anche i film di animazione, ossia “Ron” e “Halloween kills”.

Nella giornata di domenica prossima, inoltre la famiglia del Big Maxi cinema organizzerà un piccolo rinfresco con brindisi, per celebrare non solo la sua riapertura ma anche il ventesimo anno dalla inaugurazione della struttura marcianisana che è di fatto entrata nella storia cittadina nella provincia di Caserta.

Queste le dichiarazioni da parte di uno dei responsabili della struttura, ossia Francesco delli Paoli, sulla riapertura del cinema a Marcianise, eccole che si riportano : “Volevamo fare qualcosa di più coinvolgente – spiega il responsabile Francesco Delli Paoli – ma per le norme anti covid 19, non potremmo farlo. Proporremo anche un quiz che sarà presentato dall’attore e regista di Marcianise Gabriele Russo che verterà sui film più importanti passati nei vent’anni di Big. Ci saranno i figuranti del gruppo del Teatro Distinto e i personaggi Marvel con Antonio Siciliano (super eroi in corsia). Contestualmente si aprirà la sala 1 (la mega sala del Big), dove saranno proiettati diversi film “prossimamente”. La sala si presenterà nella sua nuova veste, con la maggior parte delle sedie completamente rifatte. Insomma proveremo un abbraccio di bentornato al nostro pubblico nella speranza che ci torni a seguire come fatto in questi vent’anni con immutato affetto. Come sempre non sarà facile ma ci proveremo”.

Per chi volesse prendere visione della programmazione in maniera più dettagliata dei film al cinema, nonchè di tutte le altre informazioni è possibile cliccare qui al seguente link: https://big.stellafilm.stellafilm.it/