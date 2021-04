Ricordando Fra Diavolo

Domenica 11 aprile, ore 18.30, convegno in ricordo di Fra Diavolo.

250 Anni di FRA DIAVOLO (dimenticato) EROE MERIDIONALE (MENTRE QUALCUNO CELEBRA ANCORA NAPOLEONE).

Michele Pezza detto Fra Diavolo nacque ad Itri il 7 aprile 1771 esattamente 250 anni fa.

Michele Pezza fu un vero eroe ed è stato per troppo tempo dimenticato dalla storiografia ufficiale impegnata, al contrario, nella celebrazione di Napoleone e delle invasioni francesi (oltre 100.000 morti solo nel Regno di Napoli). In Francia e anche in Italia in questi giorni sono numerosi gli eventi per il bicentenario della morte dell’imperatore senza considerare i massacri e i saccheggi realizzati anche e soprattutto nel Sud dell’Italia.

Proprio durante quegli eventi, Michele Pezza, alias Fra Diavolo, si distinse nella difesa del Regno di Napoli sia nel 1799 che nel 1806 e, dopo la nomina a colonnello da parte di Ferdinando IV di Borbone, una volta arrestato preferì la morte al tradimento dei suoi ideali diventando famoso in tutto il mondo grazie ad opere musicali, teatrali e cinematografiche.

Per questi motivi il Movimento Neoborbonico, Terraurunca, Fondazione Il Giglio e Comitati Due Sicilie, hanno organizzato un evento online con Alessandro Romano, Daniele Iadicicco, Fiore Marro, Gennaro De Crescenzo, Carmela Maria Spadaro (Università Federico II) ONLINE sulla pagina FB del Movimento Neoborbonico (condividete la diretta sui vostri profili e gruppi).