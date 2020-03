Ricoverata da più di una settimana per una polmonite a Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Una donna, 50enne, di Cellole è ancora ricoverata, a scopo precauzionale, presso l’ospedale civile San Rocco di Sessa Aurunca. La donna, sottoposta al tampone orofaringeo, è ricoverata da più di 8 giorni. Ripercorrendo brevemente l’accaduto, la donna si era recata, a causa di una patologia respiratoria, all’ospedale di Sessa Aurunca e d è stata trasportate nel reparto di Medicima – dove è tutt’ora. Stando a quanto riferito dai medici, la donna ha subito un peggioramento della propria condizione ma non è in pericolo di vita. La Tac ha evidenziato una polmonite. Si è ancora in attesa degli esami di accertamento dal Cotugno.