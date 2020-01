Rifiuti. Peggiora la situazione a Napoli e in Campania dopo le feste

La situazione rifiuti a Napoli ed in Campania si mostra, nel nuovo anno, ancora più allarmante rispetto a quella venuta fuori durante gli ultimissimi giorni dell’anno appena trascorso.

I festeggiamenti per il Natale, con relativa invasione di turisti nel centro storico della città, con annesso aumento di produzione di rifiuti, ma ancora di più quelli per l’arrivo del nuovo anno, hanno portato all’estremo l’emergenza riguardante i rifiuti in città ed in tutta la regione. Ovunque sono presenti discariche a cielo aperto, creando situazioni di disagio, di ostacolo per pedoni e automobilisti, e di grave pericolo per la salute ambientale.

Nel quartiere di Pianura, in via Salvador Dalì, il gestore di un’attività commerciale è impossibilitato ad aprire il proprio esercizio a causa dell’enorme cumulo di rifiuti che ostruiscono l’ingresso del negozio.

“Dopo le feste la situazione riguardante i cumuli di rifiuti per le strade è peggiorata. Se non agiamo in fretta presto la situazione sarà ingestibile. Ci sono delle disfunzioni che riguardano l’ASIA, è vero, ma purtroppo c’è una inciviltà diffusa di una parte della cittadinanza, che vive solo secondo le proprie regole, senza rispetto per gli altri, che danneggia noi tutti ed il territorio e per questo che occorre punire i trasgressori, chi deposita l’immondizia ed i materiali ingombranti in modo arbitrario, e far partire seriamente una campagna di rieducazione civica. Per la situazione di Pianura chiedo un intervento urgente da parte dell’ASIA per il prelievo dei rifiuti affinché il negoziante possa aprire la propria attività” – ha commento così la situazione il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.