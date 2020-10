Rinnovo consiglio dell’ ordine degli infermieri .

CASERTA – “ Ci arriva nota di una lettera dei sindacati Cisl, e Nursing UP, circa l’opportunità di rinvio delle votazioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine degli Infermieri di Caserta”: lo afferma Gennaro Mona, presidente dell’ordine Opi Caserta, che si riferisce all’istanza dei sindacati sulle votazioni previste in prima convocazione il 17 ottobre prossimo. Il rischio, sollevato dai sindacati di categoria, è quello degli assembramenti. Mona respinge ogni accusa e sottolinea che in questi giorni si è votato nella maggior parte degli ordini professionali, in un unico seggio come Salerno ed a breve si voterà a Napoli in tre giorni e all’interno della loro sede , così come nel più recente passato si è votato per molti consigli comunali e per le regionali. “Il problema assembramenti ci ha visto particolarmente attenti nella decisione della sede, – ha detto Mona, continuando – abbiamo messo in atto, come deciso dalla maggioranza, tutto il protocollo previsto anche per le elezioni Amministrative. Le misure anticovid sono una nostra costante priorità, evidentemente dimenticata da quei sindacalisti ormai abituati al lavoro da scrivania e che quindi hanno dimenticato cosa significa lavorare in corsia”. Le elezioni per il rinnovo dell’ordine degli Infermieri si terranno ad Aversa, all’Hotel Max: anche la sede è contestata da una minoranza degli iscritti e dai loro sindacati. Ma anche su tale punto, il presidente precisa che sono state adottate tutte le misure previste dal protocollo: percorsi dedicati di entrata ed uscita differenziate, sanificazioni delle mani prima e dopo il voto, e sanificazioni dei locali prima e dopo le votazioni, rilevazione della temperatura corporea, “misura, quest’ultima, che non era nemmeno prevista, ma per la quale siamo stati intransigenti”, ha detto Mona.

“Nell’andare a votare per l’ordine, non si corre alcun rischio, – ha concluso Gennaro Mona, aggiungendo – seppure, per assurdo, dovessero votare tutti gli iscritti in poco tempo, lo spazio dedicato al voto e le dieci cabine previste, riuscirebbe comunque ad evitare gli assembramenti”.

E per finire, dice: “Peraltro, si tratta di infermieri, che per professione sanno bene come difendersi e come evitare rischi: noi per primi siamo infermieri e conosciamo i rischi del contagio. E’ assurdo che si voglia far politica puntando il dito contro le nostre elezioni”