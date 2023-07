“Riscopriamo Caserta”, l’interessante iniziativa per vivere da vicino la ricchezza del nostro patrimonio culturale

Riscoprire per vivere da vicino la città e il suo patrimonio culturale dal rilevante interesse storico – artistico non sempre evidente nel tessuto urbano con cui si intreccia.

Da questa premessa nasce – e prenderà a breve il via – “Riscopriamo Caserta”: l’interessante iniziativa, organizzata dall’associazione “Viviamo Caserta”, per andare alla scoperta di quella ricchezza che non può trovare un limite nei beni culturali più noti, legati alle sole opere del genio Vanvitelli.

Ed è su questa bellezza nascosta, da far emergere e valorizzare, che ha preso vita quella che si presenta come una imperdibile opportunità.

Il primo evento, sabato 8 luglio alle ore 18:30, interesserà il Palazzo marchesale Cocozza di Montanara, una dimora storica risalente al XV secolo.

Sito a pochi chilometri dalla città di Caserta, siamo a Piedimonte di Casolla.

Con l’ausilio di guide esperte i partecipanti potranno fare un viaggio nel tempo per ammirare quella che da fortezza medievale e in seguito palazzo rinascimentale, è divenuta dimora di campagna e luogo di riposo, dopo alcuni interventi di restauro voluti dalla marchesa.

Ad oggi, con il restauro realizzato dalla famiglia – illuminata e generosa – che ha acquistato il palazzo con le rovine di un giardino, si offre ai visitatori in tutto il suo splendore.

Il presidente dell’associazione, Francesco Russo, afferma: «È nostro desiderio offrire ai cittadini di Caserta e non solo la possibilità di fare un salto nella storia di questa città meravigliosa, che troppo spesso rimane sconosciuta anche a coloro che vi risiedono. Con il progetto ‘Riscopriamo Caserta’, vogliamo creare un ponte tra passato e presente, consentendo a tutti di immergersi nella ricchezza culturale che ci circonda.

Per partecipare a questa visita guidata unica, è necessario prenotare i posti disponibili, poiché sono limitati.

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando la pagina Instagram ufficiale dell’associazione o scrivendo direttamente ai membri dell’associazione.

Al termine della visita guidata, invitiamo coloro che desiderano condividere un momento di convivialità a unirsi a noi per una cena in uno dei locali nelle vicinanze. Sarà un’occasione perfetta per riflettere sull’esperienza culturale appena vissuta e per creare legami duraturi all’interno della nostra comunità».