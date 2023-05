Riscrivi il finale. Due premi per il Don Gnocchi

Grande successo per gli alunni del liceo Don Gnocchi di Maddaloni invitati il 30 maggio alla cerimonia di premiazione del Concorso letterario “Riscrivi il finale” che ha avuto luogo presso il dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Gli alunni della 3 A Linguistico, capitanati dalla Prof.ssa di italiano Teresa Rossi, hanno ottenuto ben due premi, uno relativo alla sezione elaborati e l’altro alla sezione cortometraggi. Riscrivere il finale del romanzo “Annarella, la ragazza dei quartieri” non è stato semplice, spiega la prof.ssa Rossi, però grazie all’impegno, alle idee, alla dedizione e all’amore per la scrittura, tutte le difficoltà iniziali dei ragazzi sono state dipanate. Dopo aver snocciolato la colonna vertebrale del romanzo, i discenti hanno focalizzato l’attenzione sul messaggio di denuncia sociale che si evince dalla trama e da lì poi hanno riscritto il finale ponendo l’accento sull’idea dell’imprenditorialità della protagonista che è piaciuto così tanto da meritarne la vittoria. Successivamente, per rendere il finale del romanzo più incisivo, i ragazzi hanno realizzato anche un cortometraggio avvalendosi del preziosissimo aiuto della Prof.ssa Marisa Di Fuccia, in cui la protagonista e la figlia rappresentano l’emblema delle donne forti e resilienti, che affrontano a testa alta e con grande dignità le insidie della vita. Francesca Forosso e Raffaella Ferrara, che hanno interpretato Annarella e Loredana nel cortometraggio dichiarano- abbiamo la gioia nel cuore: è stata un’esperienza formativa molto emozionante ed arricchente interpretare la protagonista e la figlia. Insomma un fine anno scolastico ricco di soddisfazioni, dichiara la prof.ssa Teresa Rossi – la passione, la dedizione e l’amore, cardini su cui si fonda il lavoro più bello del mondo, alla fine ripagano di tanta energia e fatica, per tale motivo incoraggio e invito costantemente i miei alunni ad impegnarsi quotidianamente. La D.S. Annamaria Lettieri, si ritiene molto soddisfatta, soprattutto perché i ragazzi del Don Gnocchi, hanno sfidato ben 17 istituti di tutta la Campania e questi riconoscimenti rappresentano l’ennesimo bilancio estremamente positivo per il Dipartimento di lettere del liceo che promuove e stimola costantemente con le tante attività le attitudini dei ragazzi.